«الاتحادية للتنافسية والإحصاء» تفــوز بجائــزة الإنجـاز المتميـز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



حققت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إنجازاً جديداً بفوزها بجائزة خاصّة ضمن فئة الإنجاز المتميز في مؤتمر «ESRI» العالمي لعام 2020، أكبر ملتقى دولي للخبراء ومستخدمي نظم وحلول المعلومات الجغرافية والمنصات الجيومكانية الرقمية، ويتم منح هذه الجائزة للمنصات الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم تقديراً من المؤتمر للجهود المتميزة في مجال استخدام وتطوير تقنيات الأنظمة الجيومكانية. وتأتي أهمية فوز الهيئة بهذه الجائزة من حجم المنافسة الكبيرة التي شهدتها هذه الفئة، فقد تم تقييم أكثر من 100 ألف ملف لجهات حكومية وخاصة من مختلف أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى الجائزة، تم خلال المؤتمر إبراز الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في هذا المجال، من خلال عرض تجربتها، وتسليط الضوء على مساهماتها في مجال تطوير عمل المنصات الجيومكانية الرقمية، واستعراض ممارسة الهيئة في توظيف تقنيات الذكاء الصناعي في قطاع الإحصاء، وأهداف التنمية المستدامة، حيث تمَّ عرض لقطات للمنصات التي طورتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وذلك خلال الحفل الافتراضي لتوزيع الجوائز الذي شهده 86,482 من كبار صناع القرار والخبراء الدوليين في هذا المجال من 180 دولة حول العالم، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المشاركة في المنافسة.



تحقيق التميز



وقال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «تتبنى دولة الإمارات نهجاً شاملاً يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الأنظمة والتقنيات الذكية، وتسخيرها لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية ورفاهية المجتمع. ويشكل الفوز بهذه الجائزة تأكيداً على ثقافة راسخة تهدف إلى مواصلة العمل لتحقيق التميز في كافة المجالات، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في الوصول إلى المراتب الأولى».