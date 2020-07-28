شكرا لقرائتكم خبر عن Top7.. تابع أبرز القصص الخبرية على مدار اليوم الاثنين مع محمد أسعد (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت Top7، أهم القصص الخبرية التي حدثت على مدار اليوم الاثنين، 27 يوليو، والتي يقدمها الزميل محمد أسعد، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت عناوين نشرة اليوم مجموعة متنوعة من الأخبار، أبرزها، الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد على وحدة الصف العربي، أما وزير الخارجية فقد صرّح بأن مصر لن تسمح بتجاوز الخطوط الحمراء في ليبيا، وقد تمكن الجيش الليبي من تدمير 3 دبابات تابعة لميليشيات تركيا حاولت التقدم تجاه سرت.

ومن ناحية أخرى، شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات الاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

أما بخصوص موقف مصر من سد النهضة، فقد أكدت وزارة الري على أن مصر دولة قوية، وأن القيادة السياسية المصرية لن تفرط في نقطة مياه واحدة، ولكن في نفس الوقت، مصر حريصة على استكمال المفاوضات حتى النهاية.

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كما تضمنت العناوين أيضا، اشتباكات وتبادل لإطلاق النيران بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على الحدود مع لبنان، وعلى الصعيد المحلي، أعلنت دار الإفتاء أن ترك مخلفات الأضحية في الشوارع حرام شرعًا.

وأصدرت المحكمة حكما بحبس حنين حسام ومودة الأهم وثلاثة فتيات أخريات عرفن باسم فتيات التيك التوك، لمدة سنتين، كما غرمتهن المحكمة غرامة تقدر ب 300 ألف جنيه.

وعلى الصعيد الفني، نجت الإعلامية بسمة وهبة والفنانة أصالة من الموت بأعجوبة، بعد تعرضهم لحادث خطير، كاد أن يؤدي إلى غرقهما.

يذكر أن Top7 هي خدمة إخبارية يومية يقدمها الخليج 365، تعرض بإيجاز أهم القصص الخبرية المصرية، العربية، والدولية، في مختلف المجالات سواء كانت السياسية، الفنية، أو الرياضية على مدار اليوم.