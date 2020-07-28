شكرا لقرائتكم خبر عن تدفقات الاستثمار الأجنبى لفيتنام فى 7 أشهر تهبط 4.08% إلى 10.12 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التخطيط والاستثمار فى فيتنام، اليوم الاثنين، إن فيتنام اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.12 مليار دولار فى الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بانخفاض قدره 4.08 فى المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. Advertisements والاستثمار الأجنبى المباشر محرك رئيسى للنمو الاقتصادى فى فيتنام، وتشكل الشركات التى لديها استثمار أجنبى مباشر حوالى 70 فى امئة من صادرات البلد الواقع فى جنوب شرق آسيا. وقالت الوزارة فى بيان، إن تعهدات الاستثمار الأجنبى المباشر، التى تشير إلى حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة فى المستقبل، هبطت 6.9 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام إلى 18.82 مليار دولار.

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