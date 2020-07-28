شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على تعويض فى حالة انهيار منزلك؟.. بعد تصدع عمارة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد مأساوى نزل سكان عقار الشربتلى بالزمالك درجات السلم، لا يحملون بين أياديهم سوى بعض الأمتعة، بعد أن تركوا الكثير من ممتلكاتهم بالداخل، وذلك خوفا من انهيار المنزل بعد تصدعه، وفى الأسفل تجمعوا على أحد الأرصفة البعيدة عن العقار فى انتظار المجهول، بعد أن وعدهم المسئولون بالحصول على تعويض مؤقت 30 ألف جنيه تكلفة سكن بديل لحين الانتهاء من تنكيس المكان والعودة مرة أخرى، فلم يكن فى مخيلتهم فى يوم من الأيام أن يتعرض مسكنهم للانهيار، وأنهم سوف يفقدون الكثير لعدم وجود تغطية تأمينية لهذا السكن ضد مخاطر التصدع أو الانهيار بشكل "إجبارى"، كما يحدث فى كثير من دول العالم بهدف حصولهم على تأمين مناسب، يغطى خسائرهم ويعوضهم بسكن بديل لحين الانتهاء من الإصلاحات الجديدة والعودة مرة أخرى لبيوتهم.

ويعد نمط التأمين على المنازل من الأشكال المستحدثة على المجتمع المصرى، ولكنها ذات أهمية كبيرة، فهى نوع من الأمان على أبسط الممتلكات لدى الفرد، وتشمل التغطية حماية المنازل سواء المبانى فقط، أو المحتويات فقط أو كلاهما معاً، من مخاطر الحريق والصواعق والانفجار والزلازل، العواصف والفيضانات، طفح أو انفجار خزانات أو أجهزة أو أنابيب المياه، الارتطام أو الاصطدام الناتج عن المركبات أو الطائرات مما يتسبب عنه التصدعات أو الانهيارات، وكذلك الاضطرابات وأعمال الشغب والاضطرابات العمالية.

ويتم التعويض إذا أصبح منزل المؤمن له غير قابل للسكن نتيجة المخاطر المؤمن عليها، بسكن بديل –حتى مدة 90 يوماً- حتى يتم إصلاح المنزل مرة أخرى، وفى حالة حدوث حريق أو انفجار والتسبب بإصابة أو وفاة مالك المنزل أو أحد أفراد عائلته كنتيجة مباشرة عن هذه المخاطر التى وقعت فى مكان السكن، ستعوض شركة التأمين عن الوفاة أو الإعاقات الكلية الدائمة والنفقات الطبية حتى الحدود المؤمن عليها، وقد تحتاج الى ملحق منفصل فى حالة الاحتياج إلى توسيع التغطية التأمينية لتشمل إخطاراً إضافية كالعواصف، والفيضان، وتسرب الماء من الأنابيب، والأضرار والاضطرابات والانفجار الناجم عن الآلات والأجهزة التى تشكل جزءاً من الأملاك المؤمنة، وإذا كان مالك المنزل مطالباً بأى مسئولية قانونية للدفع لطرف ثالث كتعويض بسبب الحادث الذى نتج عنه إصابة (مميتة أو غير مميتة) أو ضرر للممتلكات، فإن الشركة ستساعد فى دفع تلك التكاليف.

وهناك ثلاثة مستويات للتغطية التأمينية:

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1- القيمة النقدية الفعلية: تغطى القيمة الفعلية للمنزل والممتلكات بعد خصم الاستهلاك من القيمة الفعلية وقت وقوع الخسارة.

2- توسيع تكلفة الاستبدال: القيمة النقدية الفعلية دون خصم الاستهلاك، لتوفير القدرة على إصلاح أو إعادة بناء المنزل إلى الحالة الأصلية.

3- تكلفة الاستبدال المضمونة: بعض شركات التأمين تقدم تغطية استبدال موسعة، حيث يتم دفع تكاليف الإصلاح أو إعادة بناء المنزل، حتى لو كان أكثر من حد الوثيقة وقت حدوث الخسارة، وهذا يعنى أن شركة التأمين توفر تغطية أكثر من سعر المنزل عند الشراء، ولكن عادة ما يكون هناك سقف يتراوح ما بين 20-25٪ أعلى من الحد.

وبعض خبراء التأمين على مستوى العالم ينصحون جميع أصحاب المنازل بشراء تغطية تكلفة الاستبدال المضمونة إذا كانوا يخططون للإقامة فى المنزل لمدة طويلة، حيث يحتاج ملاك المنازل إلى تأمين كافى لإعادة بناء المنزل، ويفضل أن يكون ذلك بالأسعار الجارية والتى ربما تكون قد ارتفعت منذ الشراء أو البناء.

والحقيقة أن ملاك المنازل غالبا ما يرتكبون خطأ عندما يقومون بشراء تغطية تأمينية "منزل فقط"، وذلك لتغطية قيمة الرهن العقارى، ولكن عادة ما تعادل هذه التغطية 90٪ من قيمة المنزل بسبب الأسعار السوقية المتقلبة، لذلك من الأفضل دائما الحصول على تغطية تفوق قيمة المنزل، والتغطية المضمونة سوف تمتص زيادة التكاليف وتوفر تغطية شاملة للمنزل إذا ما ارتفعت أسعار البناء.