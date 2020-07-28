شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم مساعى التحفيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت، مرتفعة اليوم الاثنين، بينما كنت تراقب المستثمر التقدم فى مساعى التحفيز للحكومة الأمريكية إلى جانب تزايد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، فى الولايات المتحدة وتقارير أرباح الشركات.
وجاءت أسهم شركات كبرى ، من بينها أبل وأمازون دوت كوم وفيسبوك وألفابت ، بين أكبر الرابحين قبيل إعلان تقارير الأرباح هذا الأسبوع. وتفوق أداء المؤشر ناسداك ، الذى تغلب عليه أسهم التكنولوجيا ، على المؤشرين ستاندرد اند بورز وداو جونز.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعى جلسة التداول مرتفعا 114.88 نقطة ، أو 0.43 بالمئة ، إلى 26584.77 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسى 23.78 نقطة ، أو 0.74 بالمئة ، ليغلق عند 3239.41 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع، مرتفعا 173.09 نقطة ، أو 1.67 بالمئة ، إلى 10536.27 نقطة.
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