شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 27-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 27-7-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 582.686 مليار جنيه.





البورصة تربح 2.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 582.686 مليار جنيه. البورصة تربح 2.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 582.686 مليار جنيه.

إيقاف تداول 16 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم جنوب الوادي للأسمنت، أوراسكوم للاستثمار القابضة، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مصر للأسمنت-قنا، العربية للمحابس، البنك المصري لتنمية الصادرات، أسمنت سيناء، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المتحدة للإسكان والتعمير، حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك1، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الملتقى العربي للاستثمارات، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 406.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.4 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.15% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20%، والعرب على 6.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 99.3 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 96.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 174.2 ألف جنيه، 182.5 مليون جنيه، 17.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 10575 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1790 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12350 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4033 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2325 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 710 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 1.508 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.72%.

- ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.47%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 4.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.05%.

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- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 7.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.28%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.412 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.14%.

وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر4 بسعر إغلاق 0.114 جنيه بنسبة تراجع بلغت 40.31%.

- حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك1 بسعر إغلاق 0.621 جنيه بنسبة تراجع بلغت 40.29%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 5.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.65%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 34.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.08%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 14.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.76%.