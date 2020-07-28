شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام: ننفذ أضخم برنامج للتحول الرقمى فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أهمية وجود سوق إلكترونى لخدمة القطاعين العام والخاص، بما يفتح الطريق أمام تخطيط وإدارة موارد الشركات الصغيرة والناشئة تحت مظلة بنية مقننة ومميكنة، الأمر الذى يؤدى إلى سد فجودة التحول الرقمى لهذه الشركات عن طريق تقديم خدمات رقمية شاملة.

وقد أشار الوزير إلى أن الطريق نحو بنية رقمية هو استكمال لجهود وزارة قطاع الأعمال العام وتجربتها الرائدة فى مجال التحول الرقمى، حيث تنفذ الوزارة من خلال شركاتها القابضة والتابعة، أضخم برنامج للتحول الرقمى فى الشرق الأوسط، يشمل 63 شركة تعمل فى 12 قطاعا مختلفا، ويتضمن أكثر من 20 تعاقدًا مع شركات عالمية ومحلية باستثمارات 50 مليون دولار.

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جاء ذلك خلال كلمته في فعالية إطلاق منصة "بنية رقمية".

كما أكد هشام توفيق، أن الوزارة بدأت فى نقل تجربتها فى التحول الرقمى إلى الشركات المتوسطة والصغيرة، من خلال مباردة "مستقبل رقمى" التى أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وشركتى مايكروسوفت وفايبر مصر سيستمز، حيث تعد المرة الأولى التى ينقل فيها قطاع الأعمال العام خبراته إلى القطاع الخاص، معربًا عن استعداد الوزارة التام للتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات لتحقيق منظومة رقمية شاملة تخدم كافة القطاعات فى الدولة.