شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الفضة تقفز بأكثر من 7% وتحقق أعلى مستوى في نحو 7 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل انخفاض ملحوظ للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب لاجتماع الاحتياطي الاتحادي.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر طلبيات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 7.3% في يونيو/حزيران، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 7%.



وسوف يبدأ الثلاثاء اجتماع البنك المركزي الأمريكي لمناقشة أحدث التطورات على صعيد أزمة فيروس "كورونا" وتداعياتها على الاقتصاد مع توقعات بتثبيت الفائدة قرب الصفر.

Advertisements



ويلي الاجتماع مؤتمر صحفي يوم الأربعاء القادم لرئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" للتعقيب على قرار البنك.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 94.4 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 7.2% إلى 24.501 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس/آب عام 2013، وسجل المعدن أعلى سعر عند 24.82 دولار وأقل سعر عند 22.94 دولار.