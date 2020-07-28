شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف الدولار يدفع الين الياباني نحو الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل تراجع الضغوط نتيجة ضعف الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتسجيله أدنى مستوى في عامين.

ووقع الدولار تحت وطأة الضغوط في ظل انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية بالإضافة إلى التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي يستعد لضخ المزيد من التيسير الكمي لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد.

وسوف يبدأ غدا الثلاثاء البنك المركزي الأمريكي اجتماعه حول السياسة النقدية وسط تكهنات بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير. Advertisements

وأظهرت بيانات حكومية في اليابان انخفاض مؤشر النشاط الصناعي بنسبة 3.5% خلال يونيو/حزيران وهو ما وافق توقعات المحللين.

من ناحية أخرى، تفاؤلت الأسواق بقرب تطوير لقاح فعال للوقاية من فيروس "كورونا" خاصة منع ضخ الحكومة الأمريكية مئات الملايين من الدولارات الإضافية في شركة "موديرنا" المطورة للقاحها الواعد.

وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين اليابانمي بحلول الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 105.4، وسجل أعلى سعر عند 106.1 وأقل سعر عند 105.2.

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