شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً بحوالي 2% ويسجل مستوى تاريخياً جديداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين مواصلة مكاسبها القوية مما دفع المعدن النفيس لتحقيق مستويات تاريخية جديدة اعلى الحاجز النفسي 1900 دولار للأوقية.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر طلبيات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 7.3% في يونيو/حزيران، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 7%.



ومن المنتظر الثلاثاء بدء اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة النقدية للبنك المركزي مع توقعات بتثبيت الفائدة دون تغيير.

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كان البنك المركزي قد كشف في بياننه السابق بأنه يتوقع الإبقاء على الفائدة دون تغيير قرب الصفر وعدم رفعها ربما حتى عام 2022.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 94.4 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب قود تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.8% أو ما يعادل 33.5 دولار إلى 1931 دولارا للأوقية، وحقق المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1941.9 دولار وأقل سعر عند 1899 دولارا.