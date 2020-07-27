شكرا لقرائتكم خبر العقاري يودع 578 مليونا في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع صندوق التنمية العقارية 578 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج «سكني » من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يوليو 2020 .

وأوضح المشرف العام على الصندوق، منصور بن ماضي، أمس أن 482 مليون ريال من إجمالي الدعم هذا الشهر خصصت لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مشيرا إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي «سكني » منذ يونيو 2017 وحتى يوليو 2020 ، تجاوز

22.4 مليارا.

وأشار إلى أن إعلان الصندوق عن إيداع الدعم شهريا يأتي تأكيدا منه على التزامه في دعم مستفيدي «القرض المدعوم ،» مؤكدا على أهمية الاستفادة من برنامج القرض العقاري المدعوم وما يقدمه من تسهيلات لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن المناسب عبر إجراءات تمويلية وسكنية تتميز بالسرعة والدقة والسهولة.

وأكد ابن ماضي أن الشراكة الفاعلة بين برامج الصندوق ومنظومة الإسكان المتكاملة من جهات تمويلية ومطورين عقاريين، أسهم في تمكين أكثر من 310 آلاف أسرة سعودية من تملك مساكنها منذ يونيو 2017 وحتى الآن .