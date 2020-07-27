«سمسا» الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية و«ناقل» للمحلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تصدرت شركة «سمسا» شكاوى المستهلكين في فئة الشحنات الدولية، كانت شركة «ناقل» الأكثر شكاوى في فئة الشحنات المحلية، بحسب مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الربع الثاني من عام 2020؛ والذي أصدرته الهيئة لقياس مستويات اهتمام مقدمي الخدمات بعملائهم.

وكشف المؤشر بلوغ إجمالي الشكاوى التي صعدها المستفيدون للهيئة بعد عدم حلها من قبل مقدم الخدمة 72 ألف شكوى تعاملت معها الهيئة وقامت بمعالجتها، مشيرة إلى أن 69% من إجمالي الشكاوى يتعلق بالشحنات الدولية.

وأسفرت نتائج المؤشر عن تصدر شـــركة سمسا لقائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية، بواقع 1,597 شكوى، تلتها شركة أرامكس بواقع 1,060 شكوى، وبعدها شركة ناقل إكسبرس بواقع 943 شكوى؛ وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة زاجل كأفضل الشركات في فئة الشحنات الدولية.

أما على صعيد فئة الشحنات المحلية؛ فقد كشف المؤشر عن تصدر شركة ناقل لقائمة الشركات الأكثر شكاوى بواقع 1,559 شكوى، تلتها شركة فيدكس بواقع 693 شكوى، وبعدها شركة أرامكس بواقع 529 شكوى؛ وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة (UPS) كأفضل الشركات في فئة الشحنات المحلية.

وأوضحت الهيئة، أن غالبية الشكاوى المصعدة إليها تدور حول التأخير في تسليم الشحنات عن الوقت المتفق عليه، إلى جانب عدم تقديم الخدمة وفقا لما تم الاتفاق عليه في عقد الخدمة، كما أشارت إلى أن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة يعد من أحدث الممارسات المطبقة عالميا على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف شحنة لدى كل مقدم خدمة، بناء على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الالكتروني والتطبيقات المرتبطة به.

مؤشر قياس اهتمام مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية بعملائهم: (الربع الثاني 2020)

جمالي الشكاوى72,096

69 % من إجمالي الشكاوى يتعلق بالشحنات الدولية

31 %من إجمالي الشكاوى يتعلق بالشحنات المحلية

أبرز الشكاوى:

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التأخير في تسليم الشحنات عن الوقت المتفق عليه

عدم تقديم الخدمة وفقا لما تم الاتفاق عليه في عقد الخدمة

أبرز النتائج

فئة الشحنات الدولية (لكل 100 ألف شحنة)

الشركات الأكثر شكاوى

شركة سمسا بواقع 1,597 شكوى

شركة أرامكس بواقع 1,060 شكوى

شركة ناقل إكسبرس بواقع 943 شكوى

الشركات الأفضل أداء

شركة زاجل

فئة الشحنات المحلية (لكل 100 ألف شحنة)

الشركات الأكثر شكاوى

شركة ناقل بواقع 1,559 شكوى

شركة فيدكس بواقع 693 شكوى

شركة أرامكس بواقع 529 شكوى

الشركات الأفضل أداء

شركة UPS