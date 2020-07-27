شكرا لقرائتكم خبر الكهرباء: لا تسوية ختامية بعد 12 شهرا للمستمرين في الفاتورة الثابتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت إلى أنه ستجدول فوارق الاستهلاك الفعلي عن متوسط الفاتورة الثابتة عن الـ12 شهرا الماضية، رصيدا للمشترك إن كانت التسوية لصالحه، على بقية الأشهر التي تم جدولتها في الاشتراك الجديد، وكذلك الأمر إن كانت التسوية لصالح الشركة فإنها تجدول على بقية الأشهر، مضافة إلى المتوسط الجديد، وذلك لتسهل على المشتركين طرق السداد وتساعدهم على موازنة مصروفاتهم بين الصيف والشتاء طيلة العام.
وأكدت الشركة، أنه في حال الاشتراك في «الفاتورة الثابتة» لن تفصل الخدمة الكهربائية عن المشترك، حتى لو كان الاستهلاك الفعلي أعلى من قيمة متوسط الفاتورة الثابتة؛ طالما هو مشترك فيها وملتزم بالسداد.
وأوضحت أن التسوية الختامية لا تكون إلا عند إلغاء الخدمة تماما، كما هو متبع في كل الشركات على مستوى العالم، ويتحدد مبلغ التسوية بناء على فوارق الاستهلاك الفعلي للمشترك عن المتوسط في الفاتورة الثابتة، ولا تضيف الشركة أي مبالغ أو رسوم إضافية على الخدمة على الإطلاق، فهي مجانية والتسجيل فيها اختياري، والإلغاء متاح في أي وقت، وحلول السداد مرنة.
وأكدت الشركة، أن المديونيات المتراكمة على أي مشترك، لا تعوق تسجيله في الفاتورة الثابتة.
يذكر أن الفاتورة الثابتة هي خدمة تتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية، بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ12 شهرا الماضية، مما يعني أنها الخيار الأمثل لموازنة المصروفات بين الصيف والشتاء، ويمكن للمشترك، الاشتراك فيها في أي وقت، بلا أي رسوم، كما يمكنه تجديدها تلقائيا ما لم يتم إلغاء الاشتراك؛ أو أن يلغيها في أي وقت.
ويمكن تقديم طلب الاشتراك في الفاتورة الثابتة، من خلال موقع الشركة www.se.com.sa، أو تطبيق الكهرباء ALKAHRABA، أو الاتصال بالرقم الموحد 920001100.
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