شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين شركات المحمول و"حماية المستهلك" بسبب خدمات المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب جهاز حماية المستهلك شركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، بشأن خدمات المحتوى المقدمة للعملاء، تضمن بأنه هو الجهة المنوط بها وضع القواعد المنظمة للخدمة، وطالبهم بضرورة قيام العميل عند رغبته الاشتراك بخدمات المحتوى بضرورة الذهاب إلى فروع شركات المحمول وإجراء تعاقد رسمي على الخدمة وذلك وفقا لما أكدته مصادر بالشركات لليوم السابع.

يأتي ذلك فيما أكدت المصادر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المنوط به تنظيم هذا الأمر كما أنه كان قد وضع قواعد بالفعل للشركات المرخص لها لاشتراك بخدمات المحتوى، كما تتجه بعض الشركات لمخاطبة جهاز حماية المستهلك بهذا الشأن، كما تتجه الشركات لمناقشة الأمر أيضا مع جهاز تنظيم الاتصالات لحسم الجدل الخاص بإختصاصات كل جهة.

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وكان التقرير الشهرى لمؤشرات البنية المعلوماتية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن زيادة حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول لما يزيد عن 2.27 مليون اشتراك خلال عام 2019، حيث وصل حجم الإشتراكات 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و 95.34 فى ديسمبر 2019.

فيما وصل عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلي 42.30 مليون بنهاية يناير 2020 مقارنة ب39 مليون مستخدم فى ديسمبر 2019، و 34.13 فى يناير 2019، فينا وصل مستخدمو اليو اس بى مودم إلي 3.61 مليون بنهاية يناير 2020، مقارنة ب 3.60 مليون فى ديسمبر 2019 و 3.15 مليون فى يناير 2020.

وبلغ مشتركوا الإنترنت الثابت نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020، مقارنة ب 7.30 مليون فى ديسمبر 2019 و 6.62 مليون فى يناير 2019.