شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يواصل مكاسبه مدعوماً بتصريحات المدير التنفيذي لـ"تسلا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الإثنين حيث تلقى دعما من تصريحات المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" بالإضافة إلى انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكشف "ماسك" في تصريحات حديثة بأن "تسلا" تحتاج المزيد من الموارد والمعادن اللازمة لاستمرار أدائها القوي على صعيدي الإنتاج والتصنيع.



وصرح "ماسك" عقب صدور نتائج أعمال صانعة السيارات الكهربائية بأن جميع الشركات العاملة في صناعة التعدين عليها مسؤولية أكبر في استخراج المزيد من المعادن خاصة النيكل.

Advertisements



وأضاف بأن النيكل من بين المعادن المفضلة بالنسبة إليه لكونه يتسم بالكفاءة وأيضا لكونه صديقاً للبيئة مشيرا إلى أن النيكل يدخل بكفاءة في صناعة السيارات الكهربائية وأيضا في بطارياتها.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 93.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.6 نقطة وأقل مستوى عند 93.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل بنسبة 1.3% إلى 13712.6 دولار للطن بحلول الساعة 13:49 بتوقيت جرينتش.