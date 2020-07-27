شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على خسائره مسجلاً أدنى مستوى منذ يونيو 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين مسجلا أدنى مستوى له في عامين، وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية قوية وقبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



وتعرض الدولار لضغوط على مدار سبع جلسات متوالية مع توجه العائد على سندات الخزانة الأمريكية نحو الانخفاض والإقبال على المعادن النفيسة كملاذات آمنة.



يأتي ذلك وسط استمرار التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين مع إغلاق قنصليتين في كلتا البلدين في إجراء متبادل يعد ضمن فصل جديد من سلسلة التصعيد بين أكبر اقتصادين في العالم.

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وكانت بيانات حكومية قد كشفت عن ارتفاع مؤشر طلبيات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 7.3% في يونيو/حزيران، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 7%.



من ناحية أخرى، يسود التفاؤل أوساط الأسواق العالمية حول قرب تطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا" في الأشهر القليلة المقبلة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 94.4 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.