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شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يمحو خسائره ويستقر أعلى 42 دولاراً خلال التداولات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين حيث تخلى الخام الأمريكي عن الخسائر التي سجلها في وقت سابق بالجلسة وتحول إلى الاستقرار كما قلص "برنت" خسائره.
كان بنك "جولدمان ساسك" الأمريكي قد توقع استمرار تراجع الطلب العالمي على النفط هذا العام دون مستويات ما قبل أزمة "كورونا" ليسجل حوالي 96 مليون برميلا يومياً بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 94.4 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.
وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع نحو اجتماع الاحتياطي الاتحادي وأيضا بيانات الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 41.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.7 دولار وأقل سعر عند 40.4 دولار.
وتراجع سعر "برنت" بنسبة 0.5% إلى 43.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.7 دولار وأقل سعر عند 42.3 دولار.
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