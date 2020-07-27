شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك الجزيرة تتراجع 34% بالربع الثاني 2020 لارتفاع مصاريف العمليات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك الجزيرة، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تراجع أرباحه بنسبة 34% خلال العام الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 165.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 251.8 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2019.

وقال البنك إن انخفاض صافي الدخل بنسبة 34% بسبب الارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 36%.

وهذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي مخصص خسائر الإئتمان ورواتب الموظفين وما في حكمها و مصاريف الاستهلاك والاطفاء و قابله انخفاض في المصاريف الاخرى والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الايجارات والمباني.

وحقق البنك إجمالي دخل من العمليات بلغ 789.4 مليون ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 714.4 مليون ريال خلال الربع المقابل.

ويعود ارتفاع دخل العمليات بنسبة 10% بشكل رئيسي الى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل العمليات الاخرى وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي الارباح من الادوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي الأرباح من بيع الاصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر قابله انخفاض في صافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 347.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 486.8 مليون ريال في النصف المقابل من العام 2019.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بقيمة 246 مليون ريال، وبواقع 30 هللة للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 3% من قيمة السهم الاسمية.

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وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 181.6 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 235 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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