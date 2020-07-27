شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الذهب تداولات سلبية طفيفة الآن، في إشارة لبدء موجة تصحيحية هابطة محتملة، مع الإشارة إلى أن الفشل بتخطي 1945.00 سيضغط على السعر لزيارة مناطق 1910.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما يتواجد الهدف الرئيسي التالي للموجة الصاعدة الحالية عند 2000.00.

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