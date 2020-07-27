شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ليتجه نحو اختبار محتمل للمقاومة المحورية 42.45، والتي تمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 41.00، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نستمر في موقفنا الحيادي إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق للنفط 27-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.