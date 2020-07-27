شكرا لقرائتكم خبر تطوير أرض بيضاء بمساحة 500 ألف م2 في الرياض يوفر 840 قطعة سكنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن برنامج الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان عن الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قبل مالكها في مدينة الرياض بمساحة تتجاوز 500 ألف م2.

وأوضح البرنامج في بيان أمس أن الأرض توفر أكثر من 840 قطعة أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن، حيث تعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.

وبين البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور «أمر السداد» بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يعود بالنفع على المواطنين أولا ويسهم في زيادة المعروض العقاري.

وأشار إلى أن هناك عددا من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن هناك عددا من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حاليا، مبينا أن جزءا من العوائد التي تم تحصيلها خلال الفترة الماضية تم صرفه لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة كما نصت عليه اللائحة التنفيذية للبرنامج.

يذكر أن برنامج «الأراضي البيضاء» يطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، وبدأت الدورة الفوترية الرابعة من البرنامج في مدينة الرياض بتاريخ 01 / 07 / 1441.