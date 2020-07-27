شكرا لقرائتكم خبر «البحر الأحمر» تتيح لطلاب الجامعات تصميم مركز الحي السكني لمدينة الموظفين بالمشروع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة البحر الأحمر للتطوير، مسابقة أفضل تصميم معماري مستدام «صديق للبيئة»، للمركز الاجتماعي التابع للحي السكني في مدينة الموظفين التي يجري تطويرها حاليا في مشروع البحر الأحمر.

وتستقبل الشركة طلبات المتقدمين لمسابقة التصميم المعماري المستدام من 27 يوليو حتى 22 أغسطس 2020، فيما سيتم اختيار المرشحين مطلع أكتوبر المقبل.

وتهدف المسابقة إلى دعم المواهب الشابة من خلال إشراك طلاب الجامعات السعودية «الحكومية والخاصة»، وحديثي التخرج (لمن لم يتجاوز العام)، في عملية ابتكار التصميم، حيث سيتاح للفائز فرصة مشاهدة تصميمه على أرض الواقع، ووضع بصمته من خلال الإسهام في تطوير وجهة مشروع البحر الأحمر.

وسيكون مركز الحي السكني في قلب مدينة الموظفين، حيث سيقدم مجموعة من الخدمات لموظفي شركة البحر الأحمر للتطوير وعائلاتهم، وللقوى العاملة على تطوير الوجهة، وسيحتوي على مكتبة عامة، ومرافق رعاية للأطفال، وصالة رياضية، ومسجد.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو أن جوهر رؤية مشروع البحر الأحمر يقوم على توفير فرص للشباب السعودي، تماشيا مع (رؤية 2030)، ومع تسارع وتيرة تطوير المشروع، يعمل على استقطاب المواهب السعودية لمشاركة رحلتنا في تطوير وجهتم.

وقال: يسعدنا أن نقدم منصة إبداعية للمصممين السعوديين لعرض خبراتهم ومواهبهم وتنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن طلاب الجامعات السعودية مدعوون للمشاركة في هذه المسابقة التي تهدف إلى ابتكار تصميم «صديق للبيئة»، وينسجم مع مبادئ التنمية المستدامة للوجهة. وسيحظى الفائز بأفضل تصميم بفرصة وضع بصمة ستبقى حية لأجيال مقبلة في مشروع البحر الأحمر.

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وتتألف لجنة التحكيم من فريق خبراء سيغطي مجالات التصميم، والبناء، والتطوير، حيث سيتم الحكم على التصاميم المرشحة بناء على الإبداع في استغلال المساحات، واستيفاء المفاهيم المعمارية والهندسية التي تتماشى مع مبادئ الاستدامة، وتكامل حلول التقنية الذكية المستدامة، ونضج التصاميم وتوافقها مع الاعتبارات البيئية في الوجهة.

وتضم «مدينة الموظفين» مكاتب إدارية، ووحدات سكنية، ومرافق تجارية ستخدم منسوبي الشركة، بالإضافة إلى القدرات البشرية العاملة في موقع المشروع. وستحتضن نحو 14 ألف موظف سيعملون في الوجهة مع افتتاح المرحلة الأولى منها نهاية 2022، فيما ستوفر أيضا مساكن موقتة لـ25 ألف عامل سيقومون بإنشاء البنية التحتية وأصول الوجهة.

مسابقة أفضل تصميم معماري مستدام

التقديم من27 يوليو حتى 22 أغسطس .

اختيار المرشحين مطلع أكتوبر 2020.

الفئات المستهدفة