نيوم تبدأ تجهيز البنية التحتية للمدن الإدراكية الأكثر تطورا بالعالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت شركة نيوم في تجهيز البنية التحتية لبناء المدن «الإدراكية» الأكثر تطورا في العالم من خلال الاتفاق مع مجموعة stc الوطنية، في خطوة تهدف من خلالها نيوم لتكون الوجهة الرائدة عالميا لجذب أفضل العقول والاستثمارات.

وأوضحت الشركة في بيان أمس أن المدن الإدراكية هي الجيل القادم من المدن الذكية، والمعززة لمجتمعات تقنية ومستدامة رقميا، وتتميز بأنها تستفيد من البيانات بنسبة عالية من أجل توفير معيشة استثنائية، والارتقاء بجودة حياة السكان ومواصلة تحسينها إلى جانب دعم قطاعات الأعمال، حيث ستوفر مجموعة stc تقنية اتصالات الجيل الخامس في منطقة نيوم بسرعة تعادل 10 أضعاف سرعة شبكات الجيل الرابع الحالية لتعزيز التقنيات والحلول الذكية المتقدمة التي سيتم تطبيقها في محيط المنطقة.

وقالت شركة نيوم: إنها بموجب الاتفاقية التي تمتد لمدة عام ستعمل بالتعاون مع stc على تشغيل شبكة اتصالات الجيل الخامس (5G) في محيطها، إضافة إلى إنشاء مركز للابتكار لتقنيات الجيل الخامس.

يذكر أن شبكة الجيل الخامس تأتي بسرعة اتصالية أقوى وأوقات استجابة وفعالية أكبر بالمقارنة مع الأجيال السابقة من تقنيات الاتصال اللاسلكي، تصل إلى 10 أضعاف سرعة شبكة الجيل الرابع، الأمر الذي يجعل هذه المميزات عاملا أساسيا لتوسيع القدرة الاتصالية للبنية التحتية، مما يسهم في تعزيز الاستدامة الرقمية لهذه المدن، حيث تتيح شبكة الجيل الخامس مراقبة جميع العناصر المعقدة والبسيطة على الشبكة في الوقت الفعلي، مما يسمح للمدن بالتعلم والتوقع واتخاذ أنسب القرارات بسرعة فائقة، وتعد شبكة الــ»5G» من أهم الركائز الأساسية لإنترنت الأشياء اليوم، التي ستتميز بها المدن الإدراكية وذات القدرة الفائقة على تحليل البيانات، وإطلاق الإمكانات الكاملة لتطبيقات الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، وتطوير المنازل الذكية، والمركبات ذاتية القيادة، والتفاعل بين السكان والبنية التحتية الرقمية، علاوة على دعمها لنظم السلامة العامة والخدمات الأمنية في منطقة نيوم.

حاضنة للتقنية

«نيــوم تفتخــر بريادتهــا لتطويــر مدنهــا كــي تكــون المــدن الإدراكيــة الأكثــر تقدمــا واســتدامة في العالــم، ترســيخا لالتزامهــا بانطلاقــة واثقــة لتقــدم البشــرية، كمــا تعتــز بتعاقدهــا مــع شــريك وطنــي مثــل مجموعــة stc لتنفيــذ أولى المبادرات والمشــاريع الحالمــة لتطويــر هــذه المــدن الإدراكيــة، التــي مــن شــأنها ترســيخ مكانــة نيــوم كوجهــة عالميــة رائــدة رقميــا وحاضنــة للتقنيــة، إن هــذه الشــراكة ستســاعد عــى تحقيــق أهــداف المملكــة لخلــق اقتصــاد رقمــي متيــن يســهم في تنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي »

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المهندس نظمي النصر- الرئيس التنفيذي لشركة نيوم

التمكين الرقمي

«إن الاتفاقية تعكس التزام المجموعة بأداء دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي وتوفير الحلول الرقمية في مختلف القطاعات بالمملكة، كما أن مشروع نيوم يجسد توجهاتها للاستثمار في التمكين الرقمي للمشاريع العملاقة. إن المجموعة فخورة بأن تنال الثقة في إنشاء شبكة لاسلكية تعتمد على تقنيات الجيل الخامس وبناء مركز للابتكار في مدينة المستقبل الجديد (نيوم) التي ستكون نموذجا متكاملا للاستدامة والابتكار والتطور والازدهار، وموطنا ووجهة لأصحاب الأحلام الكبيرة، إن هذه الاتفاقية في إطار ما تسعى إليه المجموعة كممكن رقمي لتطوير البنية التحتية وتوفير أحدث التقنيات التي ستثري تجربة المجتمعات وتعزز الابتكار الذي بدوره سيسهم في تحسين تجربة العميل والمضي بالتحول الرقمي قدما».

المهندس ناصر الناصر - الرئيس التنفيذي لمجموعة stc

المدن الإدراكية

هي الجيل القادم من المدن الذكية والمعززة لمجتمعات تقنية ومستدامة رقميا، وتتميز بأنها تستفيد من البيانات بنسبة عالية من أجل توفير معيشة استثنائية، والارتقاء بجودة حياة السكان، ومواصلة تحسينها إلى جانب دعم قطاعات الأعمال.