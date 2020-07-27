التهريب الجمركى تحرر محضر ضبط مشروبات كحولية غير خالصة الضرائب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرر رجال مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية (التزام) برئاسة عبد الرازق منصور بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء محمد المناوي مدير مباحث الجمارك من محضر ضبط لعدد من زجاجات المشروبات الكحولية وغير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإعفات الجمركية رقم 186 لسنة 1963 ولائحتهما التنفيذية.
فبناء على معلومات سرية توفرت لدي مباحث الجمارك مفادها قيام أحد محلات البقالة الجافة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديده بالااتجار فى بيع زجاجات الخمور غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية.
وتم التوجه للمحل المذكور وعمل الأكمنة اللازمة لاستهداف المحل بمعرفة المقدم ايمن المنشاوي مفتش مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين وضبط 67 زجاجة خمور أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية وتحرير محضر الضبط بمعرفة اللجنة الجمركية المكونة من عبدالله مصطفي مدير إدارة التحريات والضبط ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية وطارق عبد العزيز ومحمد فؤاد ومحمد صلاح رؤساء الأقسام بمكافحة التهريب الجمركي.
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و207 ألف وأربعمائة و 418 جنيها.
قرر عبد الرازق منصور مدير عام الإدارة العامة للمكافحة والمشرف علي الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركية رقم 405 لسنة 2020.
يأتي ذلك تنفيذ لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي
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