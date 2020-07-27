شكرا لقرائتكم خبر عن التهريب الجمركى تحرر محضر ضبط مشروبات كحولية غير خالصة الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرر رجال مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية (التزام) برئاسة عبد الرازق منصور بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء محمد المناوي مدير مباحث الجمارك من محضر ضبط لعدد من زجاجات المشروبات الكحولية وغير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإعفات الجمركية رقم 186 لسنة 1963 ولائحتهما التنفيذية.

فبناء على معلومات سرية توفرت لدي مباحث الجمارك مفادها قيام أحد محلات البقالة الجافة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديده بالااتجار فى بيع زجاجات الخمور غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وتم التوجه للمحل المذكور وعمل الأكمنة اللازمة لاستهداف المحل بمعرفة المقدم ايمن المنشاوي مفتش مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين وضبط 67 زجاجة خمور أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية وتحرير محضر الضبط بمعرفة اللجنة الجمركية المكونة من عبدالله مصطفي مدير إدارة التحريات والضبط ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية وطارق عبد العزيز ومحمد فؤاد ومحمد صلاح رؤساء الأقسام بمكافحة التهريب الجمركي.

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وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و207 ألف وأربعمائة و 418 جنيها.

قرر عبد الرازق منصور مدير عام الإدارة العامة للمكافحة والمشرف علي الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركية رقم 405 لسنة 2020.

يأتي ذلك تنفيذ لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي