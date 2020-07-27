شكرا لقرائتكم خبر عن بنك اتش اس بى سى يهدف لمضاعفة عدد السود فى المناصب العليا بحلول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نويل كوين الرئيس التنفيذى لبنك (إتش إس بى سي) فى مذكرة داخلية، إن البنك الخاص لمضاعفة عدد العاملين السود فى المناصب العليا مبيعات عام 2025، ويأتى هذا بينما يحاول البنك البريطانى اتخاذ إجراءات ضد التمييز وخلق فرص للترقى فى أعقاب اتساع حركة (حياة السود مهمة).

وقال كوين فى مذكرة إلى جميع العاملين بالبنك ، اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين ، إن الموظفين السود بالبنك قالوا فى اجتماعات داخلية إنهم يشعرون بأنهم يجرى تجاهلهم فى فرص الوصول إلى مناصب أعلى.

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وأكدت متحدثة باسم البنك، محتويات المذكرة، ولم يذكر البنك نسبة السود بين شاغلى المناصب العليا فى الوقت الحالي.