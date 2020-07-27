شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بدعم من ضعف العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين خاصة العملة الأمريكية التي سجلت أدنى مستوى لها في حوالي عامين.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتفاءل فيه الأسواق حول تطوير لقاح فعال للوقاية من فيروس كورونا قريباً، وذلك مع العمل على قدم وساق من قبل العديد من الشركت والمراكز الطبية والبحثية.



وأكدت شركة "موديرنا" للتكننولوجيا الحيوية أنها ستبدأ هذا الأسبوع المرحلة الثالثة والأخيرةة من تجارب لقاحها الواعد المضاد لفيروس "كورونا".

Advertisements



وذكرت "موديرنا" أنها تلقت تمويلا بحوالي 472 مليون دولار من الحكومة الأمريكية للمساهمة في المرحلة النهائية من التجارب التي سيشارك فيها ثلاثين ألف متطوع.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أشادت بلقاح تطوره جامعة "أوكسفورد" وشركة "أسترازينيكا"، لكنها حذرت من أن تجاربه لا تزال في حاجة للمزيد من التفاصيل والمعلومات إلى حين التأكد من سلامة وفاعلية اللقاح.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7138، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7151 وأقل سعر عند 0.7087.