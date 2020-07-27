شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر بترورابغ ترتفع إلى 1.4 مليار ريال بالربع الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية غير المدققة لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، المعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 1.43 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 308 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

كذلك ارتفعت الخسائر التشغيلية إلى 776 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 30 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني إلى الإيقاف الكامل لمجمع الشركة الصناعي في نهاية الربع السابق وبداية الربع الحالي وذلك لإجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سابقاً مما أدى إلى إنخفاض متوسط إنتاج المصفاة بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وإنخفاض الإيرادات الإجمالية للمنتجات المكررة بنسبة 78% وإنخفاض حجم المنتجات البتروكيماوية بنسبة 23%.

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هذا بالإضافة إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات خلال هذا الربع بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة واستمرار الجائحة إنخفاض الطلب على المنتجات وبالتالي إنخفاض الأسعار بشكل أكبر..

وتراجعت الإيرادات إلى 2.7 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 9 مليار ريال في الربع المقابل من 2019.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 3.2 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 52 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.8 مليار ريال بالربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 257 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 1.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 478 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.