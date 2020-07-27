شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المستشفى السعودي الألماني ترتفع 33% بالربع الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني"، المعلنة اليوم الإثنين، ارتفاع أرباحها بنسبة 33% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح 16.35 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 12.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في حركة مرضى القسم الداخلي في حين انخفض عدد مرضى العيادات الخارجية خلال جائحة كوفيد 19، وانخفاض تكلفة الإيرادات بسبب استخدام سياسة الشراء الفعال والاختلاف في مزيج حالات المرضى.

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وارتفعت الإيرادات إلى 373.26 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 353.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 37.54 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 26.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 21.18 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 14.59 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.