شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة تمدد مذكرة تفاهم مبدئية لبيع حصتها في تابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة) أنه نظراً لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والصعوبات اللوجستية خلال الفترة السابقة والحاجة لمزيد من الوقت، فقد تم تمديد مذكرة التفاهم المبدئية لبيع كامل حصتها في شركة السلام لصناعة الطيران لمدة إضافية تنتهي في 30 يونيو 2021.

وأشارت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أن ذلك يأتي من أجل إكمال العديد من الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص للوصول إلى الاتفاقية النهائية.

وأكدت المتطورة أنه لا يوجد أثر مالي جراء التمديد، علماً بأنه سيتم لاحقاً الإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه.

وكانت الشركة قد أعلنت يوم الخميس الموافق 9 أبـريل 2020م عن تمديد مذكرة تفاهم مبدئية لبيع كامل، إلى تاريخ 31 يوليو 2020م.

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يُشار إلى أن الشركة قامت، في أكتوبر 2019، بتمديد مذكرة التفاهم لمدة ستة أشهر تنتهي في 10 إبريل 2020.

ويُذكر أن الشركة تلقت، في ديسمبر 2018، عرضاً مبدئياً لشراء كامل حصتها البالغة 10% في شركة السلام لصناعة الطيران، بمبلغ مبدئي قدره 100 مليون ريال.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.4 مليون ريال في الربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 4.1 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 8.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 4.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.