شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 27-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 27 -7-2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها تصدر مصر قائمة الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر بالشرق الأوسط وأفريقيا وفقاً لمؤسسة "FDI Intelligence"، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية ومنها:

إنفوجراف.. مصر الأولى فى الاستثمار الأجنبى المباشر بالشرق الأوسط وأفريقيا

ساهمت الجهود التى قامت وتقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذا الملف، فى أن تؤتى ثمارها فى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، وضخهم للمزيد من الاستثمارات خلال الفترة الماضية بالرغم من تراجع تدفقها فى المنطقة بشكل عام.

أسعار الذهب تسجل أعلى سعر عالميا ومحليا...عيار 21 يصعد لـ865 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم الاثنين بمستهل تعاملات الأسبوع بقيمة 5 جنيهات، عقب ارتفاع سابق بقيمة 12 جنيها، ليصبح إجمالى ارتفاع سعر الذهب 17 جنيها للجرام حتى الآن، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 865 جنيها للجرام لأول مرة فى التاريخ.

وزيرة التخطيط: ساعة العمل معيار أساسى لتطبيق الحد الأدنى للأجور

افتتحت اليوم هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور عبر الفيديو كونفرنس؛ ورشة تدريبية بعنوان "بناء سياسات الحد الأدنى للأجور المستدامة" المنعقدة بالتعاون بين المجلس القومى للأجور ومنظمة العمل الدولية على مدار يومى الأثنين والثلاثاء 27 و28 يوليو.

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"البنك التجارى الدولى" يحصل على شهادة جودة عالمية فى أمن المعلومات

أعلن البنك التجارى الدولى – مصر، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، عن حصوله على شهادة الأيزو ISO/IEC 27001:2013 فى مجال أمن وحماية المعلومات تقديرًا لنجاحه فى تطبيق أعلى ضوابط ومعايير أمن المعلومات والحوكمة الأمنية.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالى، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 582.686 مليار جنيه.

رئيس "المركزى للتعمير": بدء تنفيذ المرحلة الأولى من محور الفردوس بالقاهرة

أعلن اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس بمحافظة القاهرة، موضحاً أن هذه المرحلة تبدأ من ميدان تاكى بشارع الفردوس، متقاطعاً مع طريق صلاح سالم وتشتمل تطوير الحركة المرورية بالميدان بعمل ازدواج وتوسعة لكوبرى الفردوس، ويمر المحور بشارع ابن قنصوة متقاطعاً مع محور الأوتوستراد عبر كوبرى متعدد الاتجاهات.

الإحصاء: موسم الصيف رفع الطلب على المشروبات فى مايو الماضى

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الرقم القياسى لعدد من الصناعات التحويلية والاستخراجية، والتى رصدت وجود ارتفاع لبعض الأنشطة الاقتصادية وكان على رأسها الرقم القياسى لصناعة المشروبات 171.2 خلال شهر مايو الماضى، مقارنة بشهر ابريل السابق له فى 2020.