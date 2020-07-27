شكرا لقرائتكم خبر عن منصة خدمات هواوي تبلغ آفاقأ جديدة بانضمام 1،6 مليون مطور عالميا و700 مليون مستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة هواوي العالمية خلال فعاليات مؤتمر China Internet Conference لعام 2020 عن النمو السريع للمنظومة المتناغمة الخاصة بمنصة HUAWEI Mobile Services، بوصول عدد مستخدمي هواتف هواوي عالمياً إلى 700 مليون شخص بزيادة سنوية تبلغ 32%، إلى جانب انضمام 1،6 مليون مطور عالمياً لمنصة خدمات هواوي Huawei Mobile Services (HMS) بزيادة معدل نمو سنوية تبلغ 76%، عملوا على تطوير ما يزيد عن 81،000 تطبيق على منصة HMS Core المتكاملة للقدرات المفتوحة.

وتعمل هواوي على تشجيع المطورين للابتكار من خلال منصة خدمات هواوي Huawei Mobile Services (HMS) لتوفير تجربة تكنولوجية أفضل وأحدث للمستخدمين. وقد أعلنت هواوي سابقاً عن إطلاق برنامج Shining Star باستثمارات تبلغ 1 مليار دولار لتحفيز المطورين عالمياً، وقد استفاد حوالي 10،000 تطبيق من البرنامج حتى الآن.

و قال زانج بينج، رئيس قطاع الخدمات السحابية للمستهلكين بمجموعة هواوي لأعمال المستهلك، "يغطي متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery مستخدمي هواتف هواوي في أكثر من 170 دولة حول العالم، لذلك نعمل على مشاركة الابتكار الرقمي المحلي مع العالم، وإيصال كل التطبيقات التي طورها شركاءنا العالميين لأكثر من 700 مليون مستخدم لأجهزة هواوي حول العالم، وفي الوقت ذاته، أصبحت تطبيقات منصة خدمات هواوي HMS مثل HUAWEI Video، وHUAWEI Music، وHUAWEI Reader تأتي بجودة فائقة وبمحتوي أكثر في عدد من الدول المناطق أكثر من ذي قبل."

Advertisements

وللمساعدة على الابتكار بشكل أكبر، تتيح هواوي لشركائها والمطورين حول العالمي استخدام حزمة قدرات " Chipset-Device-Cloud" المفتوحة عبر منصة HMS Core، حيث يمكنهم استخدام خدمات مثل Machine Learning kit، الذكاء الاصطناعي HiAi ومحرك الواقع المعزز AR Engine وغيرها. يمكن للمطورين أن يستفيدوا من كامل قدرات تلك الحزم البرمجية عن طريق دمج تطبيقاتهم مع حزمة HMS البرمجية.

وتوفر هواوي أيضًا للمستخدمين تجربة رقمية ذكية مع خدمات أكثر ابتكارًا، مثل Quick App وهو نوع جديد من التطبيقات يسمح للمستخدمين باستخدام التطبيقات بدون الاجتياج للتثبيت. علاوة على ذلك، تقدم Huawei دعمًا شاملاً لتطوير التطبيقات في أكثر من 67 منطقة من خلال AppGallery Connect، مما يساعد المطورين على الابتكار وتنفيذ عمليات فعالة.