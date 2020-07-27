شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يصعد لـ870 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب للمرة الثالثة اليوم الاثنين بمستهل تعاملات الأسبوع بقيمة 5 جنيهات، عقب ارتفاع سابق بقيمة 17 جنيها، ليصبح إجمالى ارتفاع سعر الذهب 22 جنيها للجرام حتى الآن، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 870 جنيها للجرام لأول مرة فى التاريخ، وكذلك ارتفعت سعر أوقية الذهب عالمياً إلى 1942 دولار وهو أعلى مستوى له عالميا.

أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعها...

عيار 18 : 745.70 جنيه

عيار 21 : 870 جنيها

عيار 24 : 994.25 جنيه

الجنيه الذهب : 6960 جنيها

السعر العالمى : 1942 دولارا

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إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، يقول أن الطلب على الذهب محليا ارتفع بشكل ملحوظ مع زيادة الأسعار لافتا إلى أن أسعار الذهب عالميا سجلت أعلى معدلات لها على الاطلاق، لتكسر أكبر حاجز ونقطة مقاومة سجلتها عام 2011 حينما وصلت الاسعار وقتها إلى 1919 دولار، لكن الآن الأسعار العالمية للمعدن النفيس تسجل 1942 دولار، وهنا فى سوق الصاغة الأسعار سجلت مستويات لم تصل لها فى أى وقت سبق مرتفعا إلى 865 جنيها للجرام.

وأضاف، أن التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع غير طبيعى فى الذهب مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، نتيجة استمرار غموض المشهد حول الاقتصاد العالمى، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الذهب ارتفع 1.5% خلال فتح التداول عليه، ليصعد إلى أعلى مستوى مدفوعا بضعف الدولار وفى ظل توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التى تضررت من جائحة كورونا وهو ما يزيد من جاذبية المعدن النفيس كملاذ أمن للتحوط ضد التضخم

وتابع "المخاوف من مزيد من التباطؤ الاقتصادى بسبب الخلاف الأمريكى الصينى والذى أخذ اشكال جديدة من التصعيد الآخذ فى التنامى بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب والذى اتهم فيها الصين أنها سبب انتشار وظهور فيروس كورونا المستجد.