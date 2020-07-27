شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 43.26 دولار لبرميل برنت و41.22 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين، 43.26 دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت منخفض بمقدار 8 سنتات أو ما يعادل 0.2 %، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41.22 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 7سنتات أو ما يعاد 0.2% وجاء الإنخفاض بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وهو ما قد يؤدي إلي تجدد إجراءات العزل الجزئي في بعض البلدان وأيضا المخاون من تنامي التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين.

وارتفعت واردات النفط الصينية من السعودية 15% في يونيو عنها قبل عام، بعدما طلبت شركات التكرير كميات قياسية من الوقود في مارس وأبريل حين تهاوت أسعار النفط، مما يعزز مكانة المملكة في صدارة موردي الخام للصين.

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وأوضحت بيانات إدارة الجمارك الصينية اليوم الأحد أن الواردات من السعودية زادت إلى 8.88 مليون طن في يونيو، بما يعادل 2.16 مليون برميل يوميا وفقا لرويترزوتضاهي تلك الواردات أحجام مايو، لكنها تزيد كثيرا عن الشهر ذاته من العام الماضي.

وجاءت الواردات القياسية عقب حرب أسعار بين السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للخام في العالم، خلال مارس وأبريل حين قلصت جائحة فيروس كورونا الطلب مما أدى لتخمة عالمية.

وتخفض دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، وبعد يوليو الجاري، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلي 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.