الروبل الروسي يسجل أدنى مستوى في 16 أسبوعا مقابل اليورو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط الروبل الروسي اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في 16 أسبوعا أمام اليورو بينما استقر مقابل الدولار الأمريكي مع تضرر الأسواق العالمية من استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بجائحة فيروس كورونا والتوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع الروبل 1.01 بالمئة مقابل العملة الأوروبية إلى 84.37 لليورو وهو أدنى مستوى له منذ الثاني من أبريل نيسان.

وأمام العملة الخضراء، ارتفع الروبل 0.18 بالمئة إلى 71.66 للدولار.

وسعى البنك المركزي الروسي يوم الجمعة لدعم اقتصاد البلاد الراكد بأن خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى قياسي منخفض عند 4.25 في المئة.

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