الاقتصاد

الروبل الروسي يسجل أدنى مستوى في 16 أسبوعا مقابل اليورو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  هبط الروبل الروسي اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في 16 أسبوعا أمام اليورو بينما استقر مقابل الدولار الأمريكي مع تضرر الأسواق العالمية من استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بجائحة فيروس والتوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع الروبل 1.01 بالمئة مقابل العملة الأوروبية إلى 84.37 لليورو وهو أدنى مستوى له منذ الثاني من أبريل نيسان.

وأمام العملة الخضراء، ارتفع الروبل 0.18 بالمئة إلى 71.66 للدولار.

وسعى البنك المركزي الروسي يوم الجمعة لدعم اقتصاد البلاد الراكد بأن خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى قياسي منخفض عند 4.25 في المئة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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