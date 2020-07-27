شكرا لقرائتكم خبر عن بيان: أبوظبى ستنفق 2.78 مليار درهم على قروض عقارية وإعفاءات لمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت حكومة أبوظبي على موقع تويتر أنها ستنفق 2.78 مليار درهم على قروض عقارية لعدد 1500 مواطن إماراتي وستعفي 476 متقاعدا من سداد مدفوعات القروض العقارية. وأصدر التعليمات ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الأضحى. Advertisements وكانت قد أفادت مصادر اقتصادية أن تحالفا فرنسيا صينيا فاز بمشروع الظفرة للطاقة الشمسية في أبوظبي بالإمارات. وقالت المصادر إن قدرة محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بأبوظبي ستبلغ اثنين جيجاوات، مما يجعلها أكبر مشروع منفرد لمحطة طاقة شمسية في العالم، لتولد كهرباء تعادل ما تحتاجه أكثر من 160 ألف أسرة سنويا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان: أبوظبى ستنفق 2.78 مليار درهم على قروض عقارية وإعفاءات لمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.