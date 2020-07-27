شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبى المالى يعلن تعيين حسن السركال فى منصب الرئيس التنفيذى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سوق دبي المالي، عن موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد اليوم الإثنين الموافق 27 يوليو 2020 على تعيين حسن السركال في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للسوق اعتباراً من تاريخه، وسيتولى السركال، وهو من الفريق المؤسس لسوق دبي المالي منذ انطلاقته في العام 2000، قيادة جهود التطوير الاستراتيجية للسوق خلال المرحلة المقبلة.

ويتمتع السركال بخبرات واسعة النطاق في مجال أسواق المال، حيث تولى على مدى السنوات الماضية منصب الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، وحقق القطاع تحت قيادته العديد من الإنجازات سواء على صعيد تطوير بنية تقنية وتنظيمية عالمية المستوى أو تطبيق استراتيجية السوق لتنويع المنتجات والخدمات.

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ورحب عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي بتعيين حسن السركال في منصبه الجديد متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة عبر قيادة فريق العمل لإنجاز مبادرات استراتيجية تعزز رصيد سوق دبي المالي الحافل بالنجاحات. وأشار سعادته إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لعملية إعادة التنظيم واسعة النطاق التي نفذها السوق خلال العامين الأخيرين وشملت أيضاً تأسيس شركات مستقلة للتقاص والإيداع بهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية الخاصة بالهياكل التنظيمية لمشغلي البورصات وخدمات ما بعد التداول.

وبدوره عبر حسن السركال عن امتنانه لثقة مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي مشيراً إلى أنه يتطلع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسوق وترسيخ مكانته الرائدة في مقدمة الأسواق المالية الأكثر تميزاً ومواكبة تطلعات كافة المتعاملين مدعوماً بالتوجيه القيادي من قِبل مجلس الإدارة وبالمعاونة الكبيرة من جانب فريق العمل المتميز.