شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة أبوظبي بنسبة 1.06%.. ورأس المال يربح 935 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.06% رابجاً 45.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4330.748 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 935 مليون درهم ليغلق عند مستوى 618.268 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 50.7 مليون سهم، بقيمة 106.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 1620 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.83%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.79%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.94%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.09%.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 7.65%، ثم سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 2.62%، ثم سهم شركة منازل العقارية بنسبة 2.1%، فيما تراجعت 4 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 2.59%، ثم سهم شركة مجموعة أغذية بنسبة 2.41%، ثم سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 1.99%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 27.1 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلن البنك التجاري الدولي، عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2020، وحافظ البنك على الأرباح التشغيلية عند نفس المستوى مقارنة بالعام الماضي بقيمة 209 مليون درهم، وانخفض الدخل التشغيلي بنسبة 8% من 384 مليون درهم للنصف الأول من عام 2019 إلى 352 مليون درهم للنصف الأول من عام 2020، وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 18% من 175 مليون درهم للنصف الأول من عام 2019 إلى 143 مليون درهم للنصف الأول من عام 2020.

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كما انخفضت صافي الأرباح بنسبة 66% من 46 مليون درهم للنصف الأول من عام 2019 إلى 16 مليون درهم للنصف الأول من عام 2020، وحقق البنك زيادة في معجل كفاية رأس المال، حيث ارتفع من 14.7% للنصف الأول من عام 2019 إلى 16.6% للنصف الأول من عام 2020.

فيما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% خاسراً 1.03 نقطة ليغلق عند مستوى 3556.960 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.3 مليون سهم بقيمة 788.5 ألف ريال عبر تنفيذ 365 صفقة لعدد 46 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 8 أسهم على رأسها سهم "العمانية التعليمية" بنسبة 3.19%، ثم سهم "مسقط للغازات" بنسبة 1.92%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.89%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.08%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.82%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 1.58%.