شكرا لقرائتكم خبر عن سهما "أرابتك" و"داماك" يصعدان ببورصة دبي بجلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.10% رابحاً 2.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2061.32 نقطة، وربح رأس المال السوقي 560 مليون درهم ليغلق عند مستوى 294.13 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 450.9 مليون سهم محققة ما قيمته 348.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 6106 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.40%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.52%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.84%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.78%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%.

وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 14.85%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 8.27%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.46%، ثم سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.17%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 53.5 مليون ورقة بقيمة 57.6 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة دبي للاستثمار، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو، في تمام الساعة 2 ظهراً في مقر الشركة بمجمع دبي للاستثمار، جبل علي بدبي، وسيقوم المجلس بالنظر في واعتماد البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 ونشرها، مناقشة أمور العمل الاعتيادية ومتابعة أنشطة الشركة، وأي أمور أخرى يوافق عليها رئيس مجلس الإدارة.

وفي السياق ذاته قالت مجموعة اورينت، إن مجلس الإدارة سوف ينعقد يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لمناقشة عرض والموافقة على البيانات المالية للربع الثاني لعام 2020، وعمليات التشغيل للشركة.

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وفي سياق آخر قالت شركة دار التكافل، إنه عطفاً على افصاح نتائج اجتماع مجلس الإدارة في يوم 22 يونيو، تم استكمال عملية تحويل أسهم شركة نور للتكافل العام ونور للتكافل العائلي إلى شركة دار التكافل، وبذلك تم تعيين راجيش سيتي رسمياً ليكون الرئيس التنفيذي لشركة دار التكافل.

فيما أعلنت شركة دبي للتأمين، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، عبر تقنية البث بواسطة الفيديو، لإقرار النتائج المالية للربع الثاني المنتهي بتاريخ 30 يونيو لعام 2020.

كما أعلنت الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين، عن عقد اجتماع إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس، للإطلاع ومناقشة البيانات المالية للربع الثاني لعام 2020، ومناقشة استقالة أحمد الكاظم من مجلس الإدارة.