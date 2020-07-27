ستاندرد اند بورز 500 وناسداك يفتحان على ارتفاع بفضل التحفيز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند الفتح اليوم الاثنين إذ تجاهل المستثمرون ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وراهنوا بدلا من ذلك على المزيد من التحفيز وإشارات بشأن التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإحياء الاقتصاد المحلي المتعثر. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا بمقدار 4.21 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 3219.84 نقطة وربح المؤشر ناسداك المجمع 58.52 نقطة أو 0.56 بالمئة إلى 10421.70 نقطة. على الجانب الآخر، نزل المؤشر داو جونز الصناعي 22.22 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 26447.67 نقطة.

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