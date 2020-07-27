شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: 34.654 جهازا فى مصر يصاب بإشعارات غير مرغوب فيها خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت تحليلات أجرتها كاسبرسكي في مايو الماضي للتهديداتالرقمية التي جرى منعها في مصر ودولة الإمارات والكويت والمملكةالعربية السعودية والبحرين وقطر والأردن وسلطنة عُمان، تعرض 131.764 مستخدمًا في هذه البلدان لظهور إشعارات دفع غيرمرغوب فيها، وذلك في غضون شهر واحد فقط. ومُنعت مثل هذهالإشعارات من الظهور على أجهزة المستخدمين 971.151 مرة.

ولا تُعتبر إشعارات الدفع Push Notifications غير المرغوب فيها برمجيات خبيثة، وإنما يجري وصفها تقنيًا بـ"أغراض" غير مرغوب فيها. وقد كانت هذه الإشعارات في الأصل أدوات لإشعار المستخدمين بالأخبار العاجلة، لكنها اليوم تستغل لاستهداف زوار مواقع الويب، وملء أجهزتهم بإعلانات غير مرغوب فيها، وأحيانًا روابط إلى مواقع ويب يُحتمل أن تكون خطرة. ولتحقيق ذلك، يُساق المستخدمون عن طريق الخداع للاشتراك في الإشعارات عن طريق تمرير الموافقة على الاشتراك تحت ستار إجراء آخر، مثلًا، لينتهي المطاف بالضحية مشتركًا في تلقّي إعلانات يجد نفسه غير قادر على التخلص منها لجهله بمصدرها أو أصلها.

وأصبحت مصر أكثر الدول استهدافًا، إذ واجه 34.654 مستخدمًا إشعارات دفع غير مرغوب فيها وذلك في 302.963 حالة، تلتها دولة الإمارات بواقع 26.026 متصفحًا متضررًا 185.695 نافذة منبثقة، فالكويت ب5.451 جهازًا 41.712 إشعار دفع. كذلك، جرى الكشف عن مستخدمين متضررين بهذه المشكلة في المملكة العربية السعودية بواقع 43.304 مستخدمين واجهوا 290.130 نافذة منبثقة، كما لوحظت حالات مماثلة في البحرين (2.604 مستخدمين) والأردن (7.089) وسلطنة عُمان (7.118).

ووصف أرتمي أوفشينيكوف خبير الأمن لدى كاسبرسكي، النموّ في أرقام إصابة المستخدمين بإشعارات الدفع غير المرغوب فيها بـ"المخيفة"، مؤكّدًا أنها "جزء من توجّه عالمي"، وقال: "نشهد زيادة مستمرة في البرمجيات التي تنشط في ما يمكن اعتباره "منطقة رمادية"، لا يمكن تصنيفها بالخبيثة أو الضارّة، ولكنها مع ذلك تتسبب في قدر كبير من الإزعاج والصعوبات للمستخدمين عند العمل على الجهاز المصاب بها".

وأضاف: "يزداد اكتشاف إشعارات الدفع غير المرغوب فيها، والتي بدأت في العام 2015، حتى بتنا نرى عشرات الآلاف منها في بعض البلدان. هذا التهديد جديد نسبيًا، ولكن يسهل التخلّص منه، فلا يحتاج المستخدمون إلى مهارات برمجية معينة لإيقافه بأنفسهم، فما عليهم سوى الوصول إلى إعدادات المتصفح، أو تثبيت حلّ أمني بسيط على أجهزتهم".

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ويمكن للمستخدمين اتباع بعض التوصيات البسيطة لتجنب تلقي إشعارات مزعجة أو إعلانات احتيال:

الحرص، ما أمكن، على حظر جميع عروض الاشتراكات ما لم تكن صادرة عن مواقع ويب شهيرة وموثوق بها، فيقظة المستخدم مطلوبة لضمان عدم توجيهه إلى موقع ويب مزيف.

في حال العجز عن تجنب الاشتراك غير المرغوب فيه، ينبغي حظره في إعدادات المتصفح.

البدء في استخدام حل أمني موثوق به.