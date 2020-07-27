شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. والأسواق الإماراتية تربح 1.5مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.10% رابحاً 2.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2061.32 نقطة، وربح رأس المال السوقي 560 مليون درهم، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.06% رابجاً 45.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4330.748 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 935 مليون درهم، كما ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.29% رابحاً 21.69 نقطة ليغلق عند مستوى 7455.74 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجعت بورصتي البحرين ومسقط، وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر.





بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.10% رابحاً 2.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2061.32 نقطة، وربح رأس المال السوقي 560 مليون درهم ليغلق عند مستوى 294.13 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 450.9 مليون سهم محققة ما قيمته 348.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 6106 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.40%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.52%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.84%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.78%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%.

وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 14.85%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 8.27%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.46%، ثم سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.17%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 53.5 مليون ورقة بقيمة 57.6 مليون درهم.

بورصة أبوظبي ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.06% رابجاً 45.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4330.748 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 935 مليون درهم ليغلق عند مستوى 618.268 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 50.7 مليون سهم، بقيمة 106.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 1620 صفقة. وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.83%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.79%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.94%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.09%. وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 7.65%، ثم سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 2.62%، ثم سهم شركة منازل العقارية بنسبة 2.1%، فيما تراجعت 4 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 2.59%، ثم سهم شركة مجموعة أغذية بنسبة 2.41%، ثم سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 1.99%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 27.1 مليون درهم.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% رابحاً 21.69 نقطة ليغلق عند مستوى 7455.74 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.49% خاسراً 40.19 نقطة ليغلق عند مستوى 8083.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 186.6 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% رابحاً 21.69 نقطة ليغلق عند مستوى 7455.74 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.49% خاسراً 40.19 نقطة ليغلق عند مستوى 8083.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 186.6 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال. وصعد 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.97%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.76%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.09%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.97%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.53%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.50%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والمواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.44%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاعي إدارة وتطوير العقارات والمرافق العامة بنسبة 0.64%، 0.21%، على التوالي. Advertisements وقفز 130 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 5.27%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 4.71%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 4.05%، فيما تراجع 53 سهماً على رأسها سهم "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 2.52%، ثم سهم "أسمنت المدينة" بنسبة 2.39%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 2.39%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 438.6 مليون ريال سعودي. بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.24% رابحاً 60.22 نقطة ليغلق عند مستوى 4922.31 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.69% رابحاً 88.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5352.13 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحاً 2.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4074.54 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% رابحاً 1.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4029.89 نقطة. بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.24% رابحاً 60.22 نقطة ليغلق عند مستوى 4922.31 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.69% رابحاً 88.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5352.13 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحاً 2.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4074.54 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% رابحاً 1.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4029.89 نقطة. وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 63.5 مليون سهم بقيمة 18.2 مليون دينار كويتي عبر 5864 صفقة، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.52%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%. وجاء سهم شركة مشاعر القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.96%، يليه سهم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 9.77%، ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 7.48%، فيما تصدر سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.52% ثم سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات بنسبة 7.87%، ثم سهم شركة مينا العقارية بنسبة 5.04%.



بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.13% خاسراً 1.72 نقطة ليغلق عند مستوى 1281.88 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 6.4 مليون سهم بقيمة 815.8 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 17.28% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.33%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.09% بضغوط هبوط سه مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.43%، سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.32%، كما تراجع سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.51%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.83%. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.13% خاسراً 1.72 نقطة ليغلق عند مستوى 1281.88 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 6.4 مليون سهم بقيمة 815.8 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 17.28% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.33%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.09% بضغوط هبوط سه مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.43%، سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.32%، كما تراجع سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.51%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.83%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.73% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.99% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 3.29%، كما ارتفع سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.33%.





بورصة مسقطتراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% خاسراً 1.03 نقطة ليغلق عند مستوى 3556.960 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.3 مليون سهم بقيمة 788.5 ألف ريال عبر تنفيذ 365 صفقة لعدد 46 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 8 أسهم على رأسها سهم "العمانية التعليمية" بنسبة 3.19%، ثم سهم "مسقط للغازات" بنسبة 1.92%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.89%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.08%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.82%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 1.58%.