شكرا لقرائتكم خبر عن شركات منطقة اليورو تواصل الحصول على الائتمان المصرفى فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين، أن شركات منطقة اليورو واصلت الاستفادة من الائتمان المصرفي بوتيرة سريعة في يونيو حتى مع إعادة فتح الاقتصاد بعد ثلاثة أشهر من إغلاقه بسبب فيروس كورونا المستجد.
ونما الإقراض للشركات غير المالية في منطقة اليورو بنسبة 7.1 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، في تباطؤ طفيف عن نسبة 7.3 بالمئة المسجلة في مايو والتي كانت أكبر زيادة منذ أوائل عام 2009.
وفي غضون ذلك استقر نمو إقراض الأسر عند ثلاثة بالمئة للشهر الثالث على التوالي.
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