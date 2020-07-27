شكرا لقرائتكم خبر عن طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية الأمريكية تفوق التوقعات فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأساسية المُصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يونيو، لكن المكاسب لم تكن كافية لتفادي نزول تاريخي في استثمارات الشركات والاقتصاد في الربع الثاني من العام في ظل جائحة فيروس كورونا.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات، والتي تعد مؤشرا على خطط إنفاق الشركات على المعدات، قفزت 3.3 بالمئة الشهر الماضي. وارتفعت ما تعرف بطلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 1.6 بالمئة في مايو.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 2.3 بالمئة في يونيو.
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