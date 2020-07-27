المركزى الألمانى يتوقع تعافى الاقتصاد بفضل الدعم المالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) اليوم الاثنين، إن اقتصاد ألمانيا يتعافى وقد يواصل تعافيه في النصف الثاني من العام مدعوما بإجراءات تحفيز مالي اخذتها الحكومة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقال البنك في تقريره الشهري "يمكن أن يستمر التعافي في النصف الثاني من العام .. حزمة التحفيز الأخيرة ستسهم في ذلك".
وتوقع البنك المركزي أيضا أن يسفر تباطؤ التجارة عالميا نتيجة الجائحة عن تقليص الفائض الكبير لميزان المعاملات الجارية للبلاد.
وكان الفائض مثار انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي ومن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما يسببه من خلل في الموازين الاقتصادية الكلية.
ويتوقع بوندسبنك الآن فائضا في ميزان المعاملات الجارية لألمانيا عند أقل من خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا حتى عام 2022 انخفاضا من أكثر من سبعة بالمئة في العام الماضي.
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