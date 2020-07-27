شكرا لقرائتكم خبر عن 71 مليون برميل ارتفاع فى المخزون التجارى النفطى للدول الصناعية مايو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير صادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط أوابك تحت عنوان "التطورات البترولية فى الأسواق العالمية، ارتفاع المخزون التجاري النفطي في الدول الصناعية خلال شهر مايو 2020 بحوالي 71 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلي حوالي 3208 مليون برميل . Advertisements وأشار التقرير الصادر خلال شهر يوليو الجاري، إلي ارتفاع المخزون الاستراتيجي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجنوب أفريقيا والصين بحوالي 6 ملايين برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلي 1855 مليون برميل. وكان التقرير الشهري لمنظمة "أوابك" للتطورات البترولية في الأسواق العالمية أشار إلي ارتفاع المخزون التجاري النفطي في الدول الصناعية خلال شهر مارس 2020 بحوالي 73 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلي 2951 مليون برميل، وأشار تقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة "أوابك "، إلي انخفاض المخزون الإستراتيجي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجنوب أفريقيا والصين بحوالي 4 ملايين برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلي 1818مليون برميل .

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