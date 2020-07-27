شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بجلسة الاثنين مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.24% رابحاً 60.22 نقطة ليغلق عند مستوى 4922.31 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.69% رابحاً 88.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5352.13 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحاً 2.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4074.54 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% رابحاً 1.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4029.89 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 63.5 مليون سهم بقيمة 18.2 مليون دينار كويتي عبر 5864 صفقة، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.52%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%.

وجاء سهم شركة مشاعر القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.96%، يليه سهم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 9.77%، ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 7.48%، فيما تصدر سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.52% ثم سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات بنسبة 7.87%، ثم سهم شركة مينا العقارية بنسبة 5.04%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات، عن صدور قرار النائب العام بتجميد الحسابات البنكية لشركة "بوتيكات"، شركة تساهم فيها الشركة بحصة أقلية لحين الفصل في الدعاوى القضائية.

وفي سياق آخر قالت شركة أعيان العقارية، عن بيع عقار استثماري مملوك لها في دولة الكويت بقيمة إجمالية 1.8 مليون دينار كويتي، وسينتج عن الصفقة تحقيق الشركة لصافي ربح يبلغ 193 ألف دينار كويتي، وسيتم إدراج في البيانات المالية للربع الثالث من عام 2019.