شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة التكنولوجيا تفتح باب التسجيل للشركات للمشاركة بمبادرة "مستقبل رقمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مبادرة "مستقبل رقمي" وذلك في إطار الإستجابة السريعة لمطالبة الغرفة بضرورة استفادة الشركات المصرية المطورة للمنتجات والتطبيقات والخدمات المحلية وتصحيح مسار المشاريع الكبرى وإتاحة المشاركة العادلة للمنتجات المصرية.

وطالبت الغرفة في بيان، الشركات المصرية المطورة للبرامج المحلية (حسابات - مخازن - مبيعات - مشتريات) التسجيل للمشاركة فى مبادرة مستقبل رقمي التى أعلنت عنها مؤخرا غرفة القاهرة بالإتحاد العام للغرف التجارية كما طالبتهم بملئ البيانات تتضمن بيانات اساسية عن الشركة ورفع Brochure عن الشركة ومنتجاتها المطلوبة للمبادرة (PDF file) و التكنولوجيا المستخدمة في الحلول والمنتجات الخاصة بالشركة ورفع نسخة من تسجيل الملكية الفكرية للبرامج (PDF Fie) و بعض بيانات أخرى.

كانت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT قد أطلقت برنامجها المتكامل Go Digital؛ لتعزيز الابتكار في قاطرة التحول الرقمي المصرية، بهدف ترسيخ مكانة الصناعة الرقمية في مصر على خريطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإقليمية، وتعزيز دور خدمات وحلول ومنتجات الثورة الرقمية الحديثة في رؤية وفقًا لرؤية القيادة السياسية التي تستهدف الوصول إلى التنمية المستدامة عبر قاطرة التحول الرقمي، وإزاحت الستار عن المميزات التنافسية للكوادر البشرية والقدرات الفنية للشركات المصرية.

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ويدعم برنامج Go Digital العديد من الصناعات والقطاعات الرئيسية في الدولة ومنها الصحة ومكافحة الأوبئة وأنظمة التعليم عن بعد والترويج السياحي ومواجهة تحديات قطاع الضيافة والفندقة وتطبيقات الواقع الافتراضي لصناعة المؤتمرات والمعارض عن بعد وتطبيقات التباعد الاجتماعي وتعزيز الإجراءات الإحترازية وغيرها، ومن المقرر أن يساهم البرنامج بعد التعاون مع مختلف القطاعات دعم الإبتكار لدى الشركات المصرية وتفضيل وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، تشجيع لمفاهيم الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال حزمة الحوافز التشجيعية وجوائز تشجيع الأفكار الإبتكارية، تقديم باقة متكاملة من الحلول الذكية لكل القطاعات التي تأثرت بأزمة جائحة انتشار الفيروس العالمي كورونا "كوفيد-19"، وزيادة الصادرات الرقمية المصرية.