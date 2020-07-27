شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام 10 % مايو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير صادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك تحت عنوان "التطورات البترولية فى الأسواق العالمية، ارتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر مايو 2020 بنحو 10% لتصل إلي حوالي 6 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 1.1% لتبلغ حوالي 1.8 مليون برميل يوميا.

وأضاف التقرير الصادر خلال الشهر الجاري، أن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام ارتفعت خلال شهر مايو 2020 بنحو 2.2 لتصل إلي حوالي 3.2مليون برميل يوميا بينما انخفضت صادراتها من المنتجات النفطية بنحو 26.8 % لتبلغ حوالي 4.1 مليون برميل يوميا .

وكانت بيانات من معهد البترول الأمريكي، قد أظهرت خلال شهر يوليو الجاري ، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة حادة غير متوقعة خلال بداية الشهر الجاري بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

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وقفزت مخزونات الخام 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من يوليو لتصل إلى 531 مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 716 ألف برميل وهبطت مخزونات البنزين مليوني برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط بداية يوليو انخفضت 825 ألف برميل يوميا.