شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تعلن اعتماد تقييم برمجيات 114 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، شركة زونج يونوي (كينجادو) تكنولوجي الصينية، قسم بحث وتطوير البرمجيات، شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج للتطوير للمستوى الثالث، ليرتفع عدد الشركات التي قام المركز بتقييمها إلى 114 شركة وذلك وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتولى خبراء المركز بإجراء خدمات التقييم في مصر والسعودية وسوريا والكويت والإمارات العربية المتحدة والصين وبنغلاديش للوصول إلى المستويان الثاني والثالث من "تكامل نموذج نضوج المقدرة" CMMI للخدمات والتطوير.

جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات هو مؤسسة قومية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تهدف إلى تحسين جودة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز كفاءتها ومستوى الابتكار بها لتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. ويهدف المركز إلى سد الفجوة بين التكنولوجيات اللازمة للتغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتكنولوجيات الحالية.

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كان الدكتور حسام عثمان ، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات، قد أكد لليوم السابع، في مطلع يناير الماضي، إن مركز اعتماد هندسة البرمجيات التابع للهيئة قام بإعتماد 3 شركات برمجيات فى الصين نجحوا فى الحصول على معايير الجودة، ما يدل أن مصر تقدم خدمات على مستوى عالمى، وبذلك يرتفع عدد الشركات الحائزة على اعتماد الجودة من المركز المصرى فى الصين الى 20 شركة.

وأضاف أن مصر لديها خطة للتوسع بهذا المجال فى دول مثل بنجلاديش و فيتنام و باقى قارة اسيا الى جانب الاستمرار فى تقديم خدمات أعتماد هندسة البرمجيات فى منطقة الخليج العربى، وهو ما يشير أيضا اننا نقدم خدمات عالمية من الهيئة عبر المركز لشركات خارج الحدود المصرية على مستوى العالم.

ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات المعروف باسم SECC هو ذراع الهيئة الذى يقدم خدمات التقييم والتدريب والتطوير والاستشارات الفنية للجهات العاملة فى تطوير البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مشاركته فى جهود زيادة الصادرات المصرية من خلال تقديم خدمات الاستشارات وتقييم واعتماد البرمجيات خارج الحدود.​

وتكمن أهمية الشراكات الاستراتيجية فى الاستفادة من الموارد واعتماد المعايير وتعزيز الكفاءة المهنية وزيادة الوعى وقام المركز بإبرام شراكات مع منظمات ومؤسسات مرموقة فى شتى أنحاء العالم ومنها معهد نموذج استحقاق الجودة المدمج CMMI ومعهد هندسة البرمجيات بجامعة كارنيجى ميلون وإيه بى إم جى الدولية ومجموعةThe Open Group ورابطة مراجعة حسابات نظم المعلومات وضبطها ISACA ومنظمة اختبارات ومؤهلات البرمجيات الدولية ISTQB ومعهد البيانات المفتوحة وPeopleCert وAxelos.