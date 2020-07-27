شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% رابحاً 21.69 نقطة ليغلق عند مستوى 7455.74 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.49% خاسراً 40.19 نقطة ليغلق عند مستوى 8083.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 186.6 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.97%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.76%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.09%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.97%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.53%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.50%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والمواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.44%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاعي إدارة وتطوير العقارات والمرافق العامة بنسبة 0.64%، 0.21%، على التوالي.

وقفز 130 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 5.27%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 4.71%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 4.05%، فيما تراجع 53 سهماً على رأسها سهم "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 2.52%، ثم سهم "أسمنت المدينة" بنسبة 2.39%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 2.39%، فيما تصدر سهم "الراجحى" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 438.6 مليون ريال سعودى.

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وفي سياق متصل أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية، عن التوقيع على الشروط الأساسية لمذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء حصة مسيطرة في شركة آفاق الغذاء المحدودة ومقرها الخبر من شركة تبوك للتنمية الزراعية، شريطة إكمال الفحص النافي للجهالة من الناحية القانونية والمالية والتجارية بشكل مرض.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أيان للاستثمار، الانتهاء من اإغاء جميع السجلات والتراخيص الخاصة بالشركة السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة (شركة تابعة)، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، والجدير بالذكر بأنه سوف يتم استبعاد الشركة التابعة من القوائم المالية الموحدة بداية من الربع الثالث لعام 2020، منوها إلى أن ذلك سوف ينعكس الأثر الايجابى في القوائم المالية للربع الثالث لعام 2020، ويقدر الربح من عمليات غير مستمرة بنحو 3 ملايين ريال نتيجة تصفية الشركة.